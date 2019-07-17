https://static.news.ru/photo/2175a5a0-a8ad-11e9-9802-fa163e074e61_1024.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа с представителями администрации Соединённых Штатов Америки не состоялась во время визита дипломата в Нью-Йорк, рассказал сам глава ведомства.

Представитель Тегерана прибыл в мегаполис для участия в мероприятиях, проходящих под эгидой ООН, пишет ТАСС .

Конечно, когда я иду по улицам, я вижу много американцев, но если вы говорите про представителей администрации [президента США] то нет, у меня не было с ними встреч, — прояснил ситуацию Зариф.

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, Иран готов к переговорам по вопросам своей ракетной программы. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, рассказал, что Белый дом «не стремится» сменить власть в республике. При этом лидер подчеркнул, что Вашингтон достиг «огромных успехов» в ситуации с Тегераном, не пояснив, что конкретно он имеет ввиду.

Ранее News.ru сообщал, что мировые цены на нефть вечером 16 июля резко снизились почти на 4%. Это произошло после заявлений властей США по Ирану.