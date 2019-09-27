https://static.news.ru/photo/b88122d6-e213-11e9-99b2-fa163e074e61_660.jpg Джавад Зариф Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что ему не удалось навестить в больнице Нью-Йорка больного раком постпреда Исламской Республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи. Глава иранской дипломатии побеседовал с ним по видеосвязи.

Благодаря технологиям я смог увидеть и поговорить с вот уже на протяжении 40 лет моим другом и нашим постпредом при ООН Тахт-Равачи, который находится в больнице в Нью-Йорке всего в нескольких улицах от меня, — написал Зариф в Twitter .

Thanks to technology, I was able to see and talk to my friend of 40 years and our UN ambassador Ravanchi, who is in hospital here in New York only a few blocks away. pic.twitter.com/g3ZOZI9nCs — Javad Zarif (@JZarif) 28 сентября 2019 г.

Несмотря на близость стационара от штаб-квартиры ООН, по всей видимости, расстояние между ними выходит за рамки дозволенных Зарифу перемещений по США.

Как писал News.ru, ранее Вашингтон ограничил возможность перемещения президента Ирана Хасана Рухани во время Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Исламской Республики не имеет права самостоятельно покидать штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке.