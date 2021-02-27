Босс нью-йоркской мафиозной семьи Гамбино умер в тюрьме

https://static.news.ru/photo/1340f660-78f4-11eb-8c1c-96000091f725_660.jpg Питер Артур Готти Фото: Zuma\TASS

Ушёл из жизни лидер одной из мафиозных семей Нью-Йорка — Питер Артур Готти. Ему был 81 год. Медики считают, что причиной стали преклонный возраст и проблемы со здоровьем.

Он руководил так называемым кланом Гамбино. По предварительным данным, покойный являлся боссом преступного сообщества с 1999 по 2002 или 2003 год. Пожилой мужчина скончался в федеральной тюрьме Северной Каролины. За решёткой почивший провёл 17 лет из назначенных 25 за рэкет и другие злодеяния.

Питер Готти — старший брат другого представителя криминального мира США — Джона Готти, также занимавшего лидирующие позиции в ОПГ. После смерти Джона соответствующие полномочия перешли Питеру, несмотря репутацию не очень сообразительного человека. По словам представителей преступного сообщества Большого яблока, Питер не по своей воле получил бразды правления кланом и плохо справлялся с обязанностями. Его считали слишком добрым, передаёт Associated Press.

Семья Гамбино — одна из «пяти семей», контролирующих организованную преступную деятельность в Нью-Йорке. Члены группировки и связанные с ней лица были уличены в вымогательстве, распространении наркотиков, организации незаконного игорного бизнеса и других преступлениях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что организованные преступные группировки в Италии начали оказывать денежную помощь представителям малого и среднего бизнеса на фоне масштабного экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Мафия пытается поставить получателей своих «пособий» под контроль и в дальнейшем использовать их для отмывания средств. Преступники после оказания помощи возвращаются к своим традиционным методам общения с бизнесменами, например, запугиванию.