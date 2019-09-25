https://static.news.ru/photo/ac5deed8-df90-11e9-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кевин Бёрнс покинул пост генерального директора одной из крупнейших в мире компаний по производству систем доставки никотина Juul Labs.

Бёрнс сообщил, что вакантную должность займёт Кей Си Кростуэйт. Он работал в американской компании «Алтриа Груп», являющейся одним из лидеров мирового рынка табачных изделий.

Juul CEO Kevin Burns steps down amid spike in vaping-related deaths https://t.co/lYR8A0irxg pic.twitter.com/4wqc3QevjF — New York Post (@nypost) September 25, 2019

В августе в интервью Бёрнс рассказал, что электронные сигареты и вейпы создавались с расчётом на взрослую аудиторию. Он извинился перед родителями за то, что многие подростки используют продукцию Juul. Также Бёрнс признал, что сообщения о заболеваниях лёгких, которые, предположительно, вызывает курение вейпов, являются тревожными.

Ранее в Juul Labs заявили, что запрет на электронные сигареты и вейпы лишь подтолкнёт потребителей к возвращению к традиционным сигаретам, а также приведёт к появлению чёрного рынка устройств, писал News.ru.

От загадочного заболевания лёгких, связанного с вейпами, пострадали по меньшей мере 530 человек в 38 американских штатах, девять человек скончались.