В августе в интервью Бёрнс рассказал, что электронные сигареты и вейпы создавались с расчётом на взрослую аудиторию. Он извинился перед родителями за то, что многие подростки используют продукцию Juul. Также Бёрнс признал, что сообщения о заболеваниях лёгких, которые, предположительно, вызывает курение вейпов, являются тревожными.
Ранее в Juul Labs заявили, что запрет на электронные сигареты и вейпы лишь подтолкнёт потребителей к возвращению к традиционным сигаретам, а также приведёт к появлению чёрного рынка устройств, писал News.ru.
От загадочного заболевания лёгких, связанного с вейпами, пострадали по меньшей мере 530 человек в 38 американских штатах, девять человек скончались.