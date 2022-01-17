Глава Комитета начальников штабов ВС США заразился коронавирусом

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

Положительный тест на COVID-19 главный генерал США сдал в воскресенье, 16 января. Ранее он успел вакцинироваться от коронавируса и даже прошёл ревакцинацию. В настоящее время у Милли зафиксированы незначительные симптомы заболевания. Он продолжает работать удалённо.

Как сообщалось ранее, 1 января в США был зафиксирован новый мировой рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в стране зарегистрировали не менее 1,13 млн новых случаев COVID-19. в реальности окончательное число заражений может стать ещё значительнее, так как на момент подсчёта не все американские штаты успели предоставить данные по заболеваемости. Также в США в тот день было зафиксировано рекордное количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.

По мнению эпидемиолога из Бостонского университета Леонардо Мартинеса, быстрое распространение в мире «омикрон»-штамма практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса. По его мнению, контагиозность «омикрона» увеличивает вероятность того, что он сохранится среди людей с ослабленной иммунной системой, что даст вирусу больше времени для развития мощных мутаций.