Фото: Zhang Jun/Global Look Press

Кампания на русском языке с использованием фотографии актёра и исполнителя песен Владимира Высоцкого проходит в Facebook и Instagram.

Рекламный блок демонстрируется только пользователям, находящимся на территории Соединённых Штатов. На фотографии находится текст: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». Расположенное ниже объявление...