Фото: Zhang Jun/Global Look Press

63-летнему миллиардеру Джеймсу Даймону провели экстренную операцию на сердце. До полного выздоровления американца обязанности генерального директора финансового холдинга JP Morgan Chase & Co будут выполнять два его заместителя — Дэниел Пинто и Гордон Смит.

Врачи обнаружили у банкира расслоение аорты на ранней стадии, сообщили в холдинге, не уточнив, где именно состоялось хирургическое вмешательство.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал Даймона «неврастеником».

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