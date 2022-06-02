Глава JP Morgan предупредил о скором экономическом урагане в США

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Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом урагане в США, причинами которого станут рецессия и события на Украине. По его данным, которые приводит CNBC, сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать сложности.

Сейчас вроде как солнечно, всё в порядке. Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы ещё просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом, — сказал Даймон.

Он посоветовал гражданам крепиться и поделился информацией, что JP Morgan будет проводить сдержанную политику на рынке. Нынешнее положение дел он охарактеризовал как «достойное того, чтобы о нем еще 50 лет писали в учебниках».

Ранее представители Федеральной резервной системы США назвали конфликт на Украине новой главной угрозой мировой финансовой системе. По их словам, украинский кризис вместе с растущей инфляцией привёл к росту экономической неопределённости в мире. При этом стало известно, что ФРС перестала рассматривать пандемию коронавируса как самую серьёзную угрозу, которая стоит перед мировой финансовой системой.