Глава Госдепа США назвал Лукашенко последним диктатором Европы

https://static.news.ru/photo/894db078-8029-11eb-9be7-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, выступая на церемонии вручении наград ведомства за гражданское мужество женщинам различных стран мира, назвал белорусского лидера Александра Лукашенко последним диктатором Европы.

Такую характеристику Блинкен дал Лукашенко во время чествования члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Он заверил, что Вашингтон продолжит добиваться её освобождения, а также всех политических заключённых в Белоруссии.

Первая леди США Джилл Байден, в свою очередь, заявила, что справедливые президентские выборы в Белоруссии будут способствовать укреплению демократии в США, сообщает ТАСС.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается посетить Соединённые Штаты и встретиться с президентом Джо Байденом. Она отметила, что Штаты поддерживают движение республики к демократии и уже участвуют в «урегулировании кризиса в некоторой степени». По словам Тихановской, визит в Вашингтон ей пообещал организовать посол США в Белоруссии.