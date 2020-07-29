Глава ФРС оценил перспективы развития экономики США после пандемии

Перспективы развития экономики Соединённых Штатов довольно туманны и напрямую зависят от успеха в борьбе с пандемией COVID-19, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в ходе состоявшейся пресс-конференции.
Как мы подчеркивали на протяжении всей пандемии, путь вперед для экономики является чрезвычайно неопределённым и будет зависеть от нашего успеха в сдерживании вируса, — отметил Пауэлл, слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, глава ФРС подчеркнул возможность влияния государственной поддержки на перспективы экономического развития страны.