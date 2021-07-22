Глава ЦРУ высказался о происхождении коронавируса

Американские власти пока не пришли к окончательному выводу о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс в интервью Национальному общественному радио США.

По его словам, сейчас невозможно окончательно утверждать, возник ли вирус из-за нештатной ситуации в лаборатории или путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Власти США усердно работают над этим вопросом.

Правительство КНР изначально не продемонстрировало прозрачность, не сотрудничало с расследованием ВОЗ в полной мере, а недавно был намек, что оно намерено также отказаться от сотрудничества на дальнейших этапах. Это очень прискорбно, — подчеркнул Бёрнс.

Глава ЦРУ не исключил, что мировое сообщество так и не сможет выяснить происхождение коронавируса.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавирусной инфекции. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что распространение коронавируса могло стать следствием «чрезвычайного случая в лаборатории».

В свою очередь представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал ВОЗ изучить версию о завозе коронавирусной инфекции в Ухань, а не концентрировать внимание на утечке из лаборатории.