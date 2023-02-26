Глава ЦРУ возмутился «дерзким» поведением Нарышкина Глава ЦРУ рассказал о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в 2022 году

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Сергей Нарышкин

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что их встреча с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, которая состоялась три месяца назад, оказалась «довольно удручающей». В интервью CBS News он назвал поведение Нарышкина дерзким и предположил, что это связано с уверенностью президента России Владимира Путина.

Со стороны господина Нарышкина также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия. Ощущение, я думаю, отражающее собственное мнение Путина, его собственную сегодняшнюю веру в то, что он может заставить время работать на себя, что он верит, что может перемолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что наступит политическая усталость в конце концов, — говорит Бернс.

В ноябре Нарышкин и Бернс встретились в Анкаре, где обсуждали вопросы ядерной безопасности. В январе Нарышкин на встрече в штаб-квартире разведслужбы Турции допустил, что в перспективе пройдет очередная встреча с представителями ЦРУ для обеспечения мировой безопасности.

Ранее Глава ЦРУ заявил, что ВСУ используют в зоне действия российской спецоперации данные американской разведки. Вашингтон предоставляет такие сведения президенту Украины Владимиру Зеленскому.