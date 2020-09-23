Глава ЦРУ начала «зачистку» русского отдела управления

https://static.news.ru/photo/183b72be-fdc3-11ea-8859-fa163e074e61_660.jpg Джина Хэспел Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Директор Центрального разведывательного управления США Джина Хэспел ужесточила надзор за отделом спецслужбы, который занимается анализом и отчётами по вопросам России.

Руководитель ведомства взяла на контроль поток разведывательных данных относительно России, который поступает в Белый дом. А после внутренних расследований был уволен глава соответствующего отдела и переведён в другой. Причины увольнения остаются неясными, но личная неприязнь Хэспел к нему была очевидна, передаёт газета Politico со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что ещё один аналитик «русского отдела» был уволен и обвинён директором ЦРУ во лжи по поводу разведданных. Также Хэспел полностью отвергла версии аналитиков, которые увидели взаимосвязь между Россией и «любопытным феноменом, когда дипломаты получают травмы мозга». Газета напомнила о жалобах американских дипломатов на Кубе в 2017 году, которые рассказывали о «загадочных проблемах со здоровьем».

Она очень резко отреагировала. Реакция была плохая. Она сделала несколько замечаний по поводу необходимости почистить русский отдел, — рассказал источник.

По словам официального представителя ЦРУ Тимоти Барретта, Хэспел заинтересована в поиске источников, проверке информации и предположений.

Она справедливо задаёт сложные вопросы и убеждается в том, что данные подкреплены и перепроверены дважды. Любое предположение о политических мотивах того, как она руководит этим агентством, ошибочно, — сказал он.

Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что президент России Владимир Путин является «самым большим подарком для НАТО со времён окончания холодной войны». По его мнению, политика главы РФ оправдывает существование Альянса и делает США опорой для многих стран. Такие заявления Петреус сделал на конференции Raisina Dialogue в Индии. Он также призвал жителей всех стран следить за аккаунтом президента США Дональда Трампа в Twitter. По его мнению, эти сообщения в микроблоге являются «нефильтрованными выражениями командующего и руководителя всё ещё великой мировой сверхдержавы», писал NEWS.ru.