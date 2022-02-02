Руководитель CNN подал в отставку из-за тайного служебного романа

Руководитель телекомпании CNN Джефф Цукер подал в отставку. Причиной стал служебный роман, о котором он не сообщил в соответствующие подразделения компании. В рамках расследования о связи стало известно, в результате менеджер решил уволиться. Об этом сообщил телеканал.

Я был неправ. В итоге сегодня я ухожу с поста, — сообщил Цукер.

Он рассказал, что в рамках расследования в отношении бывшего ведущего телеканала Криса Куомо его спросили об отношениях по обоюдному согласию с коллегой, с которой он работал более 20 лет. Любовные отношения начали развиваться в последние годы. По словам Цукера, он должен был сообщить о них, но не сделал этого.

Имя коллеги мужчина не назвал. По данным CNN, это директор по маркетингу Эллисон Голласт. Она подтвердила роман с Цукером. По словам женщины, они были близкими друзьями, роман начался во время пандемии. Голласт также сожалеет, что они вовремя не раскрыли отношения. При этом сама Голласт остаётся на CNN.

В конце 2021 года ведущий CNN и брат экс-губернатора Нью-Йорка Крис Куомо был отстранён от должности по подозрению в использовании журналистских связей для помощи брату Эндрю Куомо, которого обвинили в домогательствах.

Эндрю Куомо ушёл в отставку с поста губернатора Нью-Йорка в августе 2021 года в результате обвинений в приставаниях к более чем десятку женщин. Сообщалось, что губернатор на работе якобы трогал подчинённых за грудь или ягодицы. Сам он вину не признаёт.

В начале января 2022 года суд отклонил единственное уголовное обвинение, в которое вылились подозрения в сексуальных домогательствах в отношении бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, из-за чего он лишился должности.