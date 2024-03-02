Глава Blackwater рассказал, что Украина должна «оставить» России Основатель Blackwater Принс: Украина должна «оставить» Донецк и Луганск России

Фото: Минобороны РФ

Конфликт на Украине надо завершать, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс. По его мнению, США не вытянут конвенциональную войну с Россией, поэтому Крым, Донецк и Луганск следует «оставить» Москве.

Нам нужно заканчивать эту войну, потому что все, что сейчас делает Украина — она уничтожает себя демографически. Они пережевывают следующее поколение живой силы, которое они не могут сейчас восполнить. У них нет достаточной живой силы <...> Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением <...> пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было, — сказал Принс.

Он констатировал, что «западная оборонная база смешна». Худой мир лучше любого представления России о войне, пояснил аналитик.

Ранее ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил, что боевые действия на Украине вряд ли прекратятся, пока под контроль России не перейдут еще как минимум четыре крупных города. Речь идет о Харькове, Николаеве, Днепропетровске и Одессе. Уже к лету текущего года Украина потеряет порядка 20% территории, и этого не избежать, если не Киев прекратит слушать западные правительства, уверен бывший разведчик.