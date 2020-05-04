Глава американской ЧВК сообщил о новой операции по свержению Мадуро

https://static.news.ru/photo/cb6cf99a-8e1d-11ea-8b5a-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: XinHua/Global Look Press

Джордан Гудро, который является действующим руководителем ЧВК SILVERCORP и бывшим бойцом спецсил армии США, заявил, что 3 мая инициировал операцию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Гудро утверждает, что направил несколько групп наёмников в Венесуэлу, но их перехватили. При этом в Сети есть кадры снаряжения бойцов и договор об оказании военной поддержки переворота между ЧВК и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. По словам главы ЧВК, сумма помощи составляла $213 млн, пишет The New York Times.

Лидер венесуэльской оппозиции на момент публикации комментарий не предоставил, однако не раз до этого заверял, что никаких контрактов о военной поддержке не подписывал.

При этом в расследовании АР говорится, что Гудро работал с отставным генералом армии Венесуэлы Хавьером Ньето. Они обучали дезертиров в секретных колумбийских лагерях. Они добивались того, чтобы организовать трансграничный рейд, который в итоге закончился бы арестом Мадуро. После этого в Сети появилось видео на котором Гудро и Ньето сообщают, что запустили операцию «Гидеон». Когда кадры оказались в Интернете, они отказались от комментариев.

Как писал NEWS.ru, ранее министерство обороны Венесуэлы сообщило, что после попытки морского вторжения колумбийских боевиков Вооружённые силы страны приведены в боеготовность.