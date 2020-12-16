Глава американского МВД Бернхардт заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/491c89a0-402a-11eb-80c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт заразился коронавирусной инфекцией. У чиновника отсутствуют симптомы, однако он теперь работает из дома.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Адвокат Бернхардт начинал работать при президенте Дональде Трампе в апреле 2017 года. Тогда он получил пост замминистра в МВД, а возглавил ведомство он в январе 2019 года.

В США МВД не считается силовым ведомством, поскольку занимается главным образом вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США вечером 12 декабря превысило 16 миллионов. Было зарегистрировано 16 014 839 случаев инфицирования. Жертвами заболевания стал 297 501 человек. При этом за сутки 11 декабря выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом — 231 775 американцев.