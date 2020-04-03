Глава Amazon пожертвовал $100 млн американским продовольственным банкам

Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос перечислил $100 млн некоммерческой организации Feeding America. В неё входят более 200 продовольственных банков в США — они кормят порядка 46 млн нуждающихся людей.
Миллиардер отметил, что отсутствие продовольственной безопасности является большой проблемой для некоторых американских семей даже в обычные времена. Ситуация с пандемией коронавируса, по словам Безоса, значительно усиливает напряжённость.
В это время миллионы американцев обращаются в продовольственные банки, — написал предприниматель в посте в Instagram.
Ранее Feeding America получила пожертвование от актёров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли, писал NEWS.ru.
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