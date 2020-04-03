Глава Amazon пожертвовал $100 млн американским продовольственным банкам

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Лобби производителей сланцевой нефти в США предпринимает попытки добиться от правительства введения новых санкций в отношении России и Саудовской Аравии. Цель добытчиков заключается в защите своей отрасли.

Об этом 3 апреля сообщают американские СМИ со ссылкой на собственные источники и мнения экспертов. По имеющейся информации, нефтяники обратились за помощью к бывшему министру энергетики США Рику Перри. Добытчики...