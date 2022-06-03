Захарова пригрозила США жестким ответом в сфере работы СМИ Захарова пригрозила США жестким ответом, если Вашингтон не нормализует работу российских СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Москва готова к жесткому ответу в случае, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США. Глав американских редакций для выяснения этого вопроса уже пригласили в МИД РФ, встреча должна состояться 6 июня. С таким заявлением выступила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Если работа российских СМИ — операторов, журналистов — не будет на территории США нормализована, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры, — сказала Захарова.

По словам Захаровой, в ближайший понедельник в пресс-центр МИД пригласят руководителей российских представительств СМИ США. Всем им в подробностях будут разъяснены последствия линии, которую сейчас выбрали американские власти в информационной сфере. Также Мария Захарова пообещала, несмотря на трудную тему беседы, представительно принять всех журналистов и «обеспечить для них чай и кофе с печеньем».

Ранее работу американских СМИ прокомментировали в посольстве России в США. Там отметили, что некоторые средства массовой информации все-таки стали публиковать объективную точку зрения по ситуации на Украине. В диппредставительстве назвали это маленьким прогрессом, но отметили: подавляющее большинство медиа в США по-прежнему придерживается антироссийской позиции.