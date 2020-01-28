https://static.news.ru/photo/dba44a74-41cf-11ea-9505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Офицера ЦРУ Майкла Д'Андреа, курировавшего операцию по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не было на борту самолёта, потерпевшего крушение в Афганистане. Об этом сообщил журналист Бабак Тагвей.

По его мнению, катастрофа воздушного судна США в провинции Газни произошла после технического сбоя в кислородной системе. Он также заявил, что представители запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» не причастны к инциденту.

Изначально сообщалось, что в Афганистане потерпел крушение самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились более 80 человек. И.о. гендиректора перевозчика опроверг данные о падении судна, писал NEWS.ru.

Официальный представитель командования американских вооружённых сил в Афганистане полковник Сони Леггетт рассказал, что причины падения Bombardier E-11A пока расследуются. Имён людей, которые могли погибнуть при крушении судна, он не назвал.