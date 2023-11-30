В США на 101-м году жизни умер бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Лауреат Нобелевской премии мира считается инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза. Также благодаря ему начались отношения между США и КНР.
Киссинджер являлся одним из самых заметных дипломатов в истории, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, со смертью политика ушла целая эпоха.
Еврейский подросток, бежавший в свое время от нацистов, стал «гигантом», который «формировал мировую политику», заявил президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя в социальной сети Twitter (Х) смерть Киссинджера. По его словам, усопший был «величайшим дипломатом».
Фото политика, до 100 лет влиявшего на мировую дипломатию, — в галерее NEWS.ru.
Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press
Генри Киссинджер (справа) разговаривает с президентом США Ричардом М. Никсоном (слева) в Вашингтоне, округ Колумбия, 25 ноября 1972 года
Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press
Генри Киссинджер и премьер-министр Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лай в гостях у правительства. Дом в Пекине, Китай, 9 июля 1971 года
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
1 января 1973 года, Париж, Франция: Государственный секретарь США Генри Киссинджер (справа) пожимает руку вьетнамскому лидеру Ле Дюк Тхо после возобновления мирных переговоров об окончании войны во Вьетнаме
Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Доктор Генри Киссинджер, специальный советник президента Никсона, который вернулся в Париж, чтобы возобновить мирные переговоры во Вьетнаме, указывает на черную кошку, которая сегодня села на крышу его машины в Париже. 1973 г.
Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press
21 сентября 1973 года. Фото за день до того, как Киссинджер занимал должность советника по национальной безопасности президента США. Он занимал обе должности до 3 ноября 1975 года, обслуживая президента Никсона и президента США Джеральда Форда
Фото: Benjamin E. «Gene» Forte/Consolidated News Photos
Генри Киссинджер (в центре) с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко (слева) и советником Белого дома по внутренним делам Мелвином Лэрдом (справа) на церемонии прибытия Леонида Брежнева в Белый дом в Вашингтоне, 18 июня 1973 года
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
4-9 мая 1973 г. СССР. Калининская область. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, Генри Альфред Киссинджер (справа налево на первом плане) и личный переводчик Л.И. Брежнева
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Генри Киссинджер произнес речь в зале Генеральной Ассамблеи, 24 сентября 1973 г.
Фото: Heinrich Sanden/dpa/Global Look Press
Министр иностранных дел США Генри Киссинджер со своими детьми Элизабет (14 лет) и Дэвидом (12 лет) 24 марта 1974 года в Бонне
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
2 февраля 1975 года, Лондон, Великобритания: государственный секретарь США Генри Киссинджер и лидер Консервативной партии Великобритании Маргарет Тэтчер встречаются в отеле Claridge за рабочим завтраком
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
15 августа 1977 года: Генри Киссинджер в центре приветствует звезду футбола Пеле
Фото: Завьялов Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС
СССР. Москва. 17 января 1989 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев (справа) и американский политический деятель Генри Киссинджер
Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС
12 января 1992 г. Частная встреча Э. Шеварднадзе с Г. Киссинджером.
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
17.06.2008г. Президент России Дмитрий Медведев и советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер
Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Дж. Трамп встречается с бывшим госсекретарем США доктором Генри Киссинджером в Овальном кабинете Белого дома, 10 октября 2017 года