Добился разрядки с СССР, поднял Китай: каким был Генри Киссенджер В возрасте 100 лет скончался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

В США на 101-м году жизни умер бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Лауреат Нобелевской премии мира считается инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза. Также благодаря ему начались отношения между США и КНР.

Киссинджер являлся одним из самых заметных дипломатов в истории, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, со смертью политика ушла целая эпоха.

Еврейский подросток, бежавший в свое время от нацистов, стал «гигантом», который «формировал мировую политику», заявил президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя в социальной сети Twitter (Х) смерть Киссинджера. По его словам, усопший был «величайшим дипломатом».

Фото политика, до 100 лет влиявшего на мировую дипломатию, — в галерее NEWS.ru.

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