В США на 101-м году жизни умер бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Лауреат Нобелевской премии мира считается инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза. Также благодаря ему начались отношения между США и КНР.

Киссинджер являлся одним из самых заметных дипломатов в истории, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, со смертью политика ушла целая эпоха.

Еврейский подросток, бежавший в свое время от нацистов, стал «гигантом», который «формировал мировую политику», заявил президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя в социальной сети Twitter (Х) смерть Киссинджера. По его словам, усопший был «величайшим дипломатом».

Фото политика, до 100 лет влиявшего на мировую дипломатию, — в галерее NEWS.ru.

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Генри Киссинджер (справа) разговаривает с президентом США Ричардом М. Никсоном (слева) в Вашингтоне, округ Колумбия, 25 ноября 1972 года

Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press

Генри Киссинджер (справа) разговаривает с президентом США Ричардом М. Никсоном (слева) в Вашингтоне, округ Колумбия, 25 ноября 1972 года

Генри Киссинджер и премьер-министр Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лай в гостях у правительства. Дом в Пекине, Китай, 9 июля 1971 года

Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press

Генри Киссинджер и премьер-министр Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лай в гостях у правительства. Дом в Пекине, Китай, 9 июля 1971 года

1 января 1973 года, Париж, Франция: Государственный секретарь США Генри Киссинджер (справа) пожимает руку вьетнамскому лидеру Ле Дюк Тхо после возобновления мирных переговоров об окончании войны во Вьетнаме

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

1 января 1973 года, Париж, Франция: Государственный секретарь США Генри Киссинджер (справа) пожимает руку вьетнамскому лидеру Ле Дюк Тхо после возобновления мирных переговоров об окончании войны во Вьетнаме

Доктор Генри Киссинджер, специальный советник президента Никсона, который вернулся в Париж, чтобы возобновить мирные переговоры во Вьетнаме, указывает на черную кошку, которая сегодня села на крышу его машины в Париже. 1973 г.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доктор Генри Киссинджер, специальный советник президента Никсона, который вернулся в Париж, чтобы возобновить мирные переговоры во Вьетнаме, указывает на черную кошку, которая сегодня села на крышу его машины в Париже. 1973 г.

21 сентября 1973 года. Фото за день до того, как Киссинджер занимал должность советника по национальной безопасности президента США. Он занимал обе должности до 3 ноября 1975 года, обслуживая президента Никсона и президента США Джеральда Форда

Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press

21 сентября 1973 года. Фото за день до того, как Киссинджер занимал должность советника по национальной безопасности президента США. Он занимал обе должности до 3 ноября 1975 года, обслуживая президента Никсона и президента США Джеральда Форда

Генри Киссинджер (в центре) с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко (слева) и советником Белого дома по внутренним делам Мелвином Лэрдом (справа) на церемонии прибытия Леонида Брежнева в Белый дом в Вашингтоне, 18 июня 1973 года

Фото: Benjamin E. «Gene» Forte/Consolidated News Photos

Генри Киссинджер (в центре) с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко (слева) и советником Белого дома по внутренним делам Мелвином Лэрдом (справа) на церемонии прибытия Леонида Брежнева в Белый дом в Вашингтоне, 18 июня 1973 года

4-9 мая 1973 г. СССР. Калининская область. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, Генри Альфред Киссинджер (справа налево на первом плане) и личный переводчик Л.И. Брежнева

Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

4-9 мая 1973 г. СССР. Калининская область. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, Генри Альфред Киссинджер (справа налево на первом плане) и личный переводчик Л.И. Брежнева

Генри Киссинджер произнес речь в зале Генеральной Ассамблеи, 24 сентября 1973 г.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Генри Киссинджер произнес речь в зале Генеральной Ассамблеи, 24 сентября 1973 г.

Министр иностранных дел США Генри Киссинджер со своими детьми Элизабет (14 лет) и Дэвидом (12 лет) 24 марта 1974 года в Бонне

Фото: Heinrich Sanden/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел США Генри Киссинджер со своими детьми Элизабет (14 лет) и Дэвидом (12 лет) 24 марта 1974 года в Бонне

2 февраля 1975 года, Лондон, Великобритания: государственный секретарь США Генри Киссинджер и лидер Консервативной партии Великобритании Маргарет Тэтчер встречаются в отеле Claridge за рабочим завтраком

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

2 февраля 1975 года, Лондон, Великобритания: государственный секретарь США Генри Киссинджер и лидер Консервативной партии Великобритании Маргарет Тэтчер встречаются в отеле Claridge за рабочим завтраком

15 августа 1977 года: Генри Киссинджер в центре приветствует звезду футбола Пеле

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

15 августа 1977 года: Генри Киссинджер в центре приветствует звезду футбола Пеле

СССР. Москва. 17 января 1989 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев (справа) и американский политический деятель Генри Киссинджер

Фото: Завьялов Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

СССР. Москва. 17 января 1989 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев (справа) и американский политический деятель Генри Киссинджер

12 января 1992 г. Частная встреча Э. Шеварднадзе с Г. Киссинджером.

Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

12 января 1992 г. Частная встреча Э. Шеварднадзе с Г. Киссинджером.

17.06.2008г. Президент России Дмитрий Медведев и советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

17.06.2008г. Президент России Дмитрий Медведев и советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер

Президент США Дональд Дж. Трамп встречается с бывшим госсекретарем США доктором Генри Киссинджером в Овальном кабинете Белого дома, 10 октября 2017 года

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Дж. Трамп встречается с бывшим госсекретарем США доктором Генри Киссинджером в Овальном кабинете Белого дома, 10 октября 2017 года

Бывший госсекретарь США доктор Генри А. Киссинджер выступает на ежегодном гала-ужине Национального комитета по американо-китайским отношениям (NCUSCR) в Пекине. Нью-Йорк, США, 24 октября 2023 г.

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Бывший госсекретарь США доктор Генри А. Киссинджер выступает на ежегодном гала-ужине Национального комитета по американо-китайским отношениям (NCUSCR) в Пекине. Нью-Йорк, США, 24 октября 2023 г.