Генпрокуроры 26 штатов обратились к Байдену из-за ситуации в Техасе Fox News: генпрокуроры 26 штатов встали на защиту права Техаса оборонять границы

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генпрокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно защищать границу с Мексикой от незаконных мигрантов, передает Fox News. Там отметили, что федеральный центр не обеспечивает должную охрану южной границы от рекордного наплыва мигрантов.

Миллионы мигрантов, незаконно устремляющихся в Техас в рамках скоординированного нападения на нашу границу, — это вторжение, а штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения, — подчеркнул телеканал.

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий уверен, что если Техас добьется выхода из состава США, сепаратистские настроения проявятся и в других штатах. По его мнению, сейчас все в руках властей и жителей Техаса, чье намерение объясняется желанием спокойно жить, развиваться и не участвовать в играх англосаксов. Депутат напомнил, что США изначально формировались как сборная солянка, не имея никакой государственной основы, поэтому в разных штатах живут люди со своим менталитетом и идеологией.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков до этого отметил, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США. Таким образом он ответил на ряд публикаций о том, что Москва провоцирует напряженность между американскими федеральными властями и штатом Техас.