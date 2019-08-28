https://static.news.ru/photo/bedcc4d0-c96f-11e9-821c-fa163e074e61_660.jpg Уильям Барр Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр забронировал вечеринку на 200 человек. Она пройдёт в Вашингтоне в отеле, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.

В июле Барр подписал контракт на проведение «семейного праздника». Запланированное на 8 декабря мероприятие, как ожидается, принесёт отелю прибыль в размере более $30 тысяч, пишет The Washington Post .

Как рассказал газете сотрудник американского Минюста, Барр платит за вечеринку из собственного кармана. Он отметил, что должностные лица, которые занимаются вопросами профессиональной этики, считают, что правила этики не запрещают генпрокурору устраивать ежегодную вечеринку в отеле Трампа.

Издание отмечает, что решение Барра провести мероприятие в отеле своего начальника подчёркивает «сговор» между администрацией американского лидера и его бизнеса. Несмотря на то, что Трамп им больше не управляет, он всё ещё получает финансовую выгоду.

Ранее News.ru сообщал, что 26 августа во французском Биаррице завершился саммит G7. Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что следующая встреча глав стран «большой семёрки» может пройти на территории его гольф-клуба Trump National Doral Miami в штате Флорида.