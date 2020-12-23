Генпрокурор США ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/d640e398-4530-11eb-8373-fa163e074e61_660.jpg Уильям Барр Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр с 23 декабря покидает свой пост. Временно исполняющим обязанности главы Минюста США станет его заместитель Джефф Розен.

О намерении Барра уйти в отставку стало известно ещё в сентябре, тогда о его планах сообщил президент США Дональд Трамп, отметивший его заслуги в работе на посту, а также подчеркнувший, что ему удалось сохранить хорошие отношения с Барром. Сам Барр в обнародованном письме на имя Трампа просил освободить его от должности с 23 декабря 2020 года, пишет ТАСС.

Уильям Барр был назначен на пост Генпрокурора США в феврале 2019 года. В ряде расследований, касающихся деятельности президента, он не раз занимал сторону Трампа, особенно при толковании результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Он не поддержал выводы инспектора Минюста Майкла Хоровица по «российскому расследованию», отметив, что у ФБР не было достаточного объёма информации, чтобы вести расследование против представителей штаба Трампа.

Под его руководством Минюст поддержал требование президента по поправкам к закону о приличиях в сообщениях для борьбы с цензурой в соцсетях, а перед президентскими выборами он дал гарантии кандидатам, что не допустит раскрутки уголовных дел против кого-либо из претендентов на пост президента США.

В то же время Барр не согласился с позицией Трампа и его сторонников, которые до последнего пытались доказать фальсификации на президентских выборах 2020 года, по итогам которых победил кандидат от демократов Джо Байден.

Как ранее писал NEWS.ru, Минюст США провёл проверку по жалобам действующего президента Дональда Трампа и не нашёл того масштаба фальсификаций, о которых говорил глава государства. Жалобы проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры.