Генпрокурор США: Россия может вмешаться в выборы президента 2020 года

https://static.news.ru/photo/270e1416-5263-11e9-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de / Global look press

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр выступил на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей. Он заявил, что Россия может вмешаться в выборы президента США, которые состоятся в 2020 году.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, может ли РФ, на его взгляд, осуществить подобную попытку, передаёт «Интерфакс».

Я думаю, что мы должны исходить из того, что они могут, пытаются, — сказал он.

Также Барр отметил, что он уверен во вмешательстве Москвы или такой попытке на прошлых выборах главы государства, которые прошли в 2016 году.

При этом он заявил, что считает скандал с вмешательством РФ в американские выборы сфабрикованным. Он нашёл серьёзные нарушения при рассмотрении этого дела.

Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил. США также начали торговые войны с Китаем и Евросоюзом, отменили ядерную сделку с Ираном.