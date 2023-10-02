Генпрокурор США пообещал уволиться в случае вмешательства в дело Трампа

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Меррик Гарленд

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что он готов уволиться в случае, если президент страны Джо Байден вмешается в расследование дела Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS. При этом он подчеркнул, что не обсуждает с главой государства или представителями Белого дома ход расследования. Сам президент также не пытается оказывать давление на следствие, так как в его отношении также проводится расследование.

Я уверен, что этого [вмешательства Байдена] не произойдет. Но если бы произошло, я бы ничего не стал предпринимать в этом отношении. Если необходимо, я бы подал в отставку, — заявил Гарленд.

Как сообщалось ранее, бывший президент США Дональд Трамп был признан виновным в деле о мошенничестве. Следствие установило, что политик завышал свое состояние на миллиарды долларов, что отражалось в его финансовых отчетах. Правительство штата Нью-Йорк требует от Трампа возмещения ущерба в размере $250 млн.

Несмотря на преследование со стороны прокуратуры, Трамп продолжает пользоваться популярностью среди американских избирателей. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее заявил, что Трамп одержит победу на президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.