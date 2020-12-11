Генконсульство России в Нью-Йорке временно закрыто из-за пандемии

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Генеральное консульство России в Нью-Йорке (США) вынуждено приостановить работу из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом дипведомство сообщило в Twitter. Планируется, что консульство не откроется до конца года.

Посетители, ранее записанные на приём в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы, — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 12 декабря в США зарегистрировано 15 820 714 случаев заражения коронавирусом, от осложнений течения заболевания скончались 294 715 человек. В Нью-Йорке умерли более 35 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

За последние полтора месяца уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире вырос на 60%. Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Она пояснила, что в мире эти цифры распределены неравномерно, но в Европе смертность от коронавирусной инфекции выросла почти на 100%, писал NEWS.ru.