Генконсул России рассказал о проблемах дипломатов в США Генконсул России заявил о проблемах с выдачей американских виз дипломатам

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Генеральное консульство России в Хьюстоне (США) работает в неполном составе из-за проблем с выдачей виз, рассказал генконсул России Александр Захаров в комментарии для ТАСС. По его словам, визовое обеспечение в нынешних условиях превратилось в визовые размены. Проблемы возникают из-за отсутствия у США равноценных кандидатур.

В настоящее время мы продолжаем функционировать в неполном кадровом составе, ждем прибытия нескольких человек, которые стоят в списках визовых разменов. Но здесь ничего предугадать нельзя, — рассказал Захаров.

Вместе с тем генконсул подчеркнул, что обеспечение безопасности дипломатического представительства по-прежнему строится на основе принципа взаимности. У российской стороны отсутствуют какие-либо претензии к США в этом вопросе. При этом Захаров отметил, что сейчас в Хьюстоне наблюдается рост имущественных преступлений, предположительно связанный с ростом цен из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, консульский отдел посольства России в Молдавии приостановил свою работу. Представители ведомства объяснили, что закрытие имеет временный характер и связано с техническими проблемами. Ранее власти страны также выслали из страны 45 сотрудников российского посольства.