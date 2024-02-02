Ключевой генератор санкций США против России покинет свой пост Bloomberg: один из главных авторов санкций США против РФ уйдет в отставку

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Элизабет Розенберг

Советник главы Министерства финансов США Элизабет Розенберг уйдет в отставку, сообщает Bloomberg. Отмечается, что она сыграла одну из ключевых ролей во введении санкций США против РФ, заморозке ее активов за рубежом и установлении потолка цен на российскую нефть.

Элизабет Розенберг, чиновник Министерства финансов [США], занимающаяся санкциями и политикой в области финансовых преступлений, уходит в частный сектор, — говорится в сообщении.

Как сообщается, Розенберг работала на должности помощника министра по борьбе с финансированием терроризма и экономическими преступлениями с декабря 2021 года. Она входила в группу официальных лиц США, которая разработала «экономический ответ» на начало Россией СВО на Украине.

Ранее Минфин США наложил санкции на российскую золотодобывающую компанию ПАО «Высочайший», являющуюся одним из ведущих золотодобытчиков страны. Под рестрикции также подпал основатель предприятия Сергей Докучаев.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям. Как пояснил Лавров, документ позволит странам преодолеть рестрикции, которыми США и страны Запада «подменили дипломатию».