https://static.news.ru/photo/e3ae819e-3b76-11ea-bfd5-fa163e074e61_660.jpg Тони Холл Фото: Ben Cawthra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный директор BBC Тони Холл подал в отставку. Свой пост он покинет летом этого года.

Холл занимал должность на протяжении последних семи лет. До вступления на пост генерального директора вещательной компании он управлял Королевским оперным театром в Ковент-Гардене. Также он был директором отдела новостей BBC с 1993 по 2001 год, передаёт ТАСС.

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