Генеральный директор BBC Тони Холл подал в отставку. Свой пост он покинет летом этого года.
Холл занимал должность на протяжении последних семи лет. До вступления на пост генерального директора вещательной компании он управлял Королевским оперным театром в Ковент-Гардене. Также он был директором отдела новостей BBC с 1993 по 2001 год,
Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Своё сообщение она опубликовала на личной странице в социальной сети Facebook.
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