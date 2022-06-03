Генерала США напугало новое оружие России Американский генерал Ванхерк: новое оружие России является угрозой для США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский генерал Глен Ванхерк заявил, что новое российское оружие представляет значительную угрозу для США. Речь идёт о гиперзвуковом оружии и ракетах, способных «достать» до США, отметил он, выступая перед конгрессом, сообщает Washington Times.

Офицер, который возглавляет Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование вооружённых сил США (USNORTHCOM), отметил, что соперники Вашингтона, включая Москву и Пекин, ускорили развёртывание оружия, «угрожающего США».

Ванхерк подчеркнул, что Россия уже приняла на вооружение гиперзвуковое оружие, а также новые ракеты большой дальности. Глава NORTHCOM и NORAD заявил о беспокойстве из-за крылатых ракет, способных «поразить Соединённые Штаты из воздушного пространства России». Также Ванхерк отнёс к угрозам развёртывание Москвой подводных лодок класса «Ясень».

Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать, — посетовал генерал.

Ранее стало известно, что с российского фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» 28 мая произведён успешный запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря. Ракета поразила морскую мишень на расстоянии около 1000 км в Белом море. Ракетные стрельбы проводились в рамках испытаний новых видов вооружения.