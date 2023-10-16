Генерал ВС США заявил об ослаблении американской армии из-за СВО Генерал ВС США Болдук: поставки оружия Киеву истощили американскую армию

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки вооружений Украине значительно истощили американские запасы оружия, заявил генерал Вооруженных сил США в отставке Дон Болдук. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что поддержка Киева также привела к ослаблению армии, что является тревожным сигналом для всего американского народа. Болдук отметил, что в конечном итоге Вашингтону придется выбирать между Украиной и Израилем, так как он не сможет поставлять вооружения двум странам одновременно.

За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. И это весьма прискорбно, — рассказал он.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, доверившись правительству США. Он подчеркнул, что Вашингтон уже демонстрирует совершенно разные подходы к помощи Израилю и Украине. Так, Тель-Авив активно получает реальную поддержку, в то время как Украине вооружения передаются «неохотно».

Объясняя причины поддержки Украины, президент США Джо Байден заявил, что не хочет втягивать страну в войну в Европе. Также он подчеркнул, что Вашингтон желает предотвратить «оккупацию независимой страны».