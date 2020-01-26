https://static.news.ru/photo/e2b46a2e-3fd1-11ea-b6ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Командующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго заявил о том, что Россия может служить примером в обороне и в том, как использует вооружения. Об этом сообщила газета «Известия».

Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнёрам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи их систем преграждения доступа/блокирования зоны (A2/AD), и обзаводитесь подобными системами, — привела слова генерала газета.

Джеймс Фогго неоднократно отмечал, что стоит перенять многие тактики России и призывал союзников пополнить боевой запас вооружения умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами и береговыми РЛС, которые будут работать в совокупности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские СМИ признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами. Отмечается, что американское правительство выделило крупные средства на создание гиперзвукового вооружения, однако не оборонительного, а наступательного.