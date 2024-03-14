В США назвали российское оружие, угрожающее Северной Америке NORTHCOM: подлодки России с «Цирконами» представляют угрозу для Северной Америки

Фото: МО РФ

Использование российскими военными атомных подлодок типа «Северодвинск», оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», представляют угрозу для всей Северной Америки, заявил глава северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо, передает РИА Новости. По словам военного, под потенциальным ударом окажется большая часть объектов важной инфраструктуры на континенте.

Как отметил Гийо, российские войска получат на вооружение 12 субмарин, а их размещение в Атлантическом океане станет вызовом для США. Он также подчеркнул, что градус потенциальной опасности повысится, когда эти подводные лодки вооружат «Цирконами». Кроме того, Гийо предупредил, что Россия обладает самым крупным арсеналом ядерного оружия.

Угроза станет еще более острой позднее в этом десятилетии, когда АПЛ «Северодвинск» будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», — пояснил он.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило о наступлении новой вехи в эволюции гиперзвукового оружия после первого в истории применения ракет «Циркон» в зоне СВО на Украине. Как отметили авторы статьи, у США сейчас нет подобного оружия, хотя с 2010-х годов финансирование проектов гиперзвукового вооружения значительно увеличилось.