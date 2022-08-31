Генерал США потребовал от правительства позволить ВСУ ударить по России Генерал Арнольд призвал НАТО дать Киеву оружие и позволить ударить вглубь России

Фото: МО Украины

США и НАТО следует направить Украине оружие, позволяющее наносить удары вглубь России. Также следует позволить Киеву совершать подобные атаки. Об этом в эфире «24 канала» заявил бригадный генерал ВС США в отставке Марк Арнольд. По его мнению, требование Запада к Киеву не использовать полученное вооружение против Москвы является «огромной стратегической ошибкой».

Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: «Не наносите ударов по территории России». Но это глупость, — сказал Арнольд.

Он также добавил, что ВСУ должны атаковать объекты, расположенные в сотнях километров вглубь России. Для этого НАТО необходимо изменить свою политику и отказаться от соответствующих запретов.

По мнению генерала, Украине необходимо передать ЗРК Patriot, ракеты дальнего боя для РСЗО HIMARS, самолеты и дроны армии США.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что HIMARS пока не представляют существенной угрозы для России. Отвечая на вопрос журналиста, политик заметил, что война — это ещё и способ заработка американских корпораций.

В то же время газета The Wall Street Journal сообщила, что боевые действия на Украине опустошают запасы ряда видов оружия в США. При этом Пентагон не успевает их пополнять, что заставляет американских чиновников испытывать опасения относительно боеготовности собственной страны. В частности, один из представителей военного ведомства заявил, что резервы снарядов калибра 155 миллиметров находятся на «неприятно низком» уровне.

При этом председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Грегори Микс заявил, что разрабатываются законопроекты, которые позволят ускорить поставки вооружений на Тайвань. Отмечается, что американские законодатели могут столкнуться с проблемами в этом вопросе из-за множества проблем, включая обычную бюрократию. Еще одной причиной задержки являются задержки в цепочках поставок и производственные требования.