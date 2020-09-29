Генерал США подтвердил планы по отправке американских военных в космос

США в будущем планируют отправлять в космос военнослужащих, чтобы разместить там вооружённый контингент, заявил глава американского командования Космических сил генерал-майор Джон Шоу.
Военные подразделения Космических сил рано или поздно будут выведены на орбиту, заявил он 29 сентября,
В какой-то момент да, мы отправим людей в космос. Они смогут управлять командными центрами в окололунном пространстве или где-то ещё, — сказал Шоу.
Представители Космических сил, опасаясь, что их путают с NASA, обычно избегают вопросов о том, намерены ли они сами отправиться в космическое пространство. Эксперты разделились во мнениях о том, насколько хороша идея отправки в космос специального отряда Космических сил армии США, пишет издание.
Между тем заместитель командующего Космическими войсками генерал-лейтенант Дэвид Томпсон назвал возможность создания в ближайшее время такого отряда «равной нулю». Издание добавляет, что Космические силы США сегодня — это не военное подразделение, так как оно следит за пусками баллистических ракет по всему миру, системами GPS и занимается другими ежедневными операциями с американскими спутниками.
Подразделение было создано, чтобы победить Китай и Россию как доминирующие космические державы и сдержать их агрессию, а не для борьбы с инопланетянами, — добавляет Airforcemag.
Как сообщал NEWS.ru, ранее глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ) Джеймс Брайденстайн во время слушаний в американском конгрессе предложил использовать Луну для поиска инопланетян, построив там специальные базы.
Напомним: США далеко не в первый раз «бряцают» несуществующим космическим оружием и заявляют о намерении милитаризировать космос. Так, еще в июне 2019 года четырёхзвёздный генерал ВВС США Джон Рэймонд выступил перед оборонным комитетом сената и заявил, что Вашингтон обязан защищать свои интересы в космическом пространстве при помощи военных, чтобы не допустить лидерства России и Китая,
Между тем согласно «Договору о космосе», подписанному СССР, США и Великобританией в 1967 году (документ ратифицирован уже более чем в 100 странах), космос является пространством мирного сотрудничества и какое-либо размещение вооружений там недопустимо.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен