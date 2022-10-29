General Motors приостановила рекламу в Twitter CNBC: компания General Motors временно приостановила рекламу в Twitter

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Американская компания General Motors приняла решение о временной приостановке своей рекламы в Twitter. Это произошло после того, как предприниматель Илон Маск завершил сделку по покупке социальной сети. Соответствующее заявление автокомпании привел телеканал CNBC.

Мы взаимодействуем с Twitter для понимания направления платформы под новым руководством. Как обычно бывает при существенных изменениях, касающихся медиаплатформ, мы временно приостановили нашу платную рекламу. Наше взаимодействие с клиентами в Twitter будет продолжаться, — говорится в сообщении.

Сделка по покупке компании Twitter была закрыта миллиардером Илоном Маском в четверг, 27 октября. Среди одидаемых нововведений — отмена практики постоянной блокировки пользователей. Маск сообщил, что он создаст совет, который займется изучением вопроса модерации сети.

Ранее экс-президент США проанонсировал свое возвращение в Twitter. Он поздравил Маска с приобретением компании и добавил, что его аккаунт будет восстановлен в понедельник, 31 октября. Однако позже стало известно, что информация о разблокировании аккаунта Трампа в Twitter оказалась фейком. Агентство ANI принесло извинения за распространение.