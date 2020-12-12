Гейтс обвинил администрацию Трампа в сложностях с распределением вакцины

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бизнесмен и глава благотворительного фонда Билл Гейтс считает, что передача дел администрацией Дональда Трампа команде демократа Джо Байдена осложняет распределение вакцины от коронавирусной инфекции в США, поскольку штаб демократа до сих пор не получил подробный план по вакцинированию.

Процесс передачи дел является осложняющим ситуацию фактором, но новая администрация выражает желание опираться на мнение подлинных экспертов и не выступать с нападками на них, — заявил бизнесмен.

Выступая с критикой администрации Дональда Трампа, Гейтс позитивно оценил план по борьбе с коронавирусом демократа Байдена. Он оказался доволен, как кандидат в президенты США отбирает кадры. Бизнесмен выразил надежду, что Штаты займут не последнее место в мире в эффективности подавления эпидемии, сообщает CNN.

Ранее Гейтс заявил, что шесть вакцин от коронавирусной инфекции должны пройти сертификацию и широко применяться по миру к весне 2021 года. По его мнению, будут использоваться вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax, при этом он не упомянул название шестого препарата. Три из перечисленных производителя получают финансовую помощь от благотворительного фонда четы Гейтс.

Как писал NEWS.ru, за три месяца в США планируют вакцинировать 100 млн человек. Американские власти хотят предоставить нуждающимся 40 млн доз вакцины в декабре, и от 50 до 80 млн доз в январе, сообщил иммунолог Монсеф Слауи, который возглавляет команду учёных, участвующих в госпрограмме «Операция невероятная скорость».