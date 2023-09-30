Бывший президент США Дональд Трамп под аплодисменты своих сторонников спародировал действующего главу государства Джо Байдена, который прежде неоднократно терялся на сцене. Такое выступление миллиардер устроил на митинге Республиканской партии в Калифорнии.
Парень не может найти выход со сцены! Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: «Где я? Где я, черт возьми?», — сказал Трамп.
Сейчас в Соединенных Штатах развернулась президентская гонка. 77-летний Трамп является основным кандидатом от республиканцев. Демократическая партия намерена снова выдвигать Джо Байдена, которому уже в ноябре будет 81 год.
Ранее Байден неоднократно оказывался в неловкой ситуации из-за своего странного поведения на публике. К примеру, однажды он протянул руку, чтобы поздороваться с «невидимкой», несколько раз он спотыкался при посадке на самолет, а во время выступлений путал слова. Так, глава Белого дома предложил России вступить в НАТО, а украинцев обещал защитить от их же самих. На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди американский лидер перепутал должность собеседника, обратившись к тому со словами «господин президент» в прямом эфире.