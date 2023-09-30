«Где я, черт возьми?»: Трамп под аплодисменты спародировал Байдена Трамп спародировал теряющегося на сцене Байдена на митинге в Калифорнии

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп под аплодисменты своих сторонников спародировал действующего главу государства Джо Байдена, который прежде неоднократно терялся на сцене. Такое выступление миллиардер устроил на митинге Республиканской партии в Калифорнии.

Парень не может найти выход со сцены! Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: «Где я? Где я, черт возьми?», — сказал Трамп.

Сейчас в Соединенных Штатах развернулась президентская гонка. 77-летний Трамп является основным кандидатом от республиканцев. Демократическая партия намерена снова выдвигать Джо Байдена, которому уже в ноябре будет 81 год.

Ранее Байден неоднократно оказывался в неловкой ситуации из-за своего странного поведения на публике. К примеру, однажды он протянул руку, чтобы поздороваться с «невидимкой», несколько раз он спотыкался при посадке на самолет, а во время выступлений путал слова. Так, глава Белого дома предложил России вступить в НАТО, а украинцев обещал защитить от их же самих. На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди американский лидер перепутал должность собеседника, обратившись к тому со словами «господин президент» в прямом эфире.