«Где мои деньги?»: надписи появились на доме лидера республиканцев США

https://static.news.ru/photo/e15fd1c8-4d35-11eb-9636-fa163e074e61_660.jpg Митч Макконнелл Фото: Wikimedia

Неизвестные нанесли надписи на дом лидера фракции республиканцев в Сенате Соединённых Штатов. Причиной стало решение фракции блокировать голосование по выплатам американцам.

Надписи краской появились на фасаде дома политика, расположенного в городе Луисвилл, штат Кентукки. Издание Courier Journal опубликовало фотографии с места происшествия. На них видно, что на двери появилась сделанная белой краской надпись «Где мои деньги?». Остальной текст разобрать невозможно.

В конце 2020 года Конгресс США принял закон о стимулировании экономики. Президент страны Дональд Трамп подписал его, но затем потребовал, чтобы американцам платили не по $600, а по $2 тысячи на человека. Демократическая партия провела соответствующий законопроект в палате представителей.

При этом Республиканская партия требует рассмотреть этот законопроект вместе с другими инициативами Трампа, которые демократы считают неприемлемыми, так как они не связаны с мерами поддержки населения. В результате голосование по выплатам блокируется.

Ранее дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско подвергся нападению неизвестных вандалов. Злоумышленники разлили бутафорскую кровь и подбросили отрубленную свиную голову.

На воротах гаража Пелоси они написали: «Отмените аренду. Мы хотим всего». Кроме того, выразили своё отношение к разовой финансовой помощи перечёркнутой надписью «$2 тысячи», писал NEWS.ru.