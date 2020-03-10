https://static.news.ru/photo/e02c76e2-62dc-11ea-97e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harvard University/facebook.com

Президент Гарвардского университета Ларри Бакоу рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, образовательное учреждение переходит на дистанционные занятия.

Переход продлится до 23 марта, когда студенты должны вернуться в университет после каникул, говорится на сайте вуза.

Мы начнём переход на виртуальное обучение. <...> Наша цель — завершить этот переход к понедельнику, 23 марта, — подчеркнул он.

Руководитель Гарварда также призвал учеников по возможности не приезжать в общежития после каникул. Он отметил, что действия руководства университета соотносятся с рекомендациями служб здравоохранения.

Как передавал NEWS.ru, к 10 марта количество инфицированных COVID-2019 людей превысило 114 тысяч человек. Более 4 тысяч больных скончались. На первом месте по количеству заражённых остаётся Китай, на втором — Италия. Также сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Иране и Франции.