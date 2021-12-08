Gallup: жители США и РФ одинаково не одобряют власти друг друга

Граждаже России и США одинаково не одобряют власти стран друг друга. Такие данные были получены в ходе опроса компанией Gallup. Компания напомнила их по случаю видеопереговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

В сообщении в Twitter компания напоминает, что главы двух государств общались во вторник, 7 декабря. Основное внимание в ходе встречи, по версии Gallup, Путин и Байден посвятили кризису вокруг Украины.

В начале этого года 16% американцев поддержали руководство России и 13% россиян поддержали руководство США, — говорится в сообщении компании.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.

Ранее помощник президента Путина Юрий Ушаков рассказал, что разговор президентов США и России был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами.