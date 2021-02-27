Футболистам в США разрешили не слушать гимн страны стоя

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Федерация футбола Соединённых Штатов Америки (U.S. Soccer) поддержала большинством голосом за отмену правила, требовавшего от спортсменом слушать национальный гимн стоя. Решение поддержали свыше 70% членов организации. Аннулированный документ запрещал вставать на одно колено во время исполнения The Star-Spangled Banner («Знамя, усыпанное звёздами») в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Почти 30% высказались за сохранение старых норм.

Мы знаем, что это очень спорный вопрос внутри нашей страны и во всем мире. Так что я не удивилась тому, что федерация проголосовала не единогласно, — цитирует её Reuters.

В июне 2020-го руководство U.S. Soccer поддержало отмену пункта в регламенте, обязывавшего футболистов вставать во время гимна. Решение требовало подтверждения со стороны высшего органа U.S. Soccer, полученного 27 февраля 2021-го.

Экс-квотербек «Сан-Франциско» Колин Каперник, игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ), сел на колено в 2016-м во время исполнения гимна США в знак протеста против расового неравенства в стране, возникший на фоне гибели темнокожего от рук полицейского.

С начала лета 2020 года в разных городах США долгое время не прекращались беспорядки и демонстрации темнокожих американцев. Поводом для акций протеста, не только в Портленде, но и по всей стране, стал инцидент в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался, писал NEWS.ru.

Демонстранты выходили на улицы в разных городах, требовали остановить полицейский произвол и выступали против расизма. В ряде случаев в США от их действий пострадали памятники. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение (среди них — Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).