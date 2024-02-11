FT: в США ожидают, что импорт обогащенного урана из РФ запретят в 2024 году

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Заготовка из высокообогащенного урана

Атомная отрасль США ожидает, что запрет на ввоз российского обогащенного введут в 2024 году, пишет газета Financial Times. Глава единого европейского концерна URENCO Борис Шухт заявил изданию, что им хватит собственных мощностей для замены поставок из РФ.

По словам собеседника, концерн также ведет переговоры с властями Британии и Соединенных Штатов о возможном инвестировании в новые предприятия, которые будут производить уран повышенного обогащения HALEU. Отмечается, что в декабре прошлого года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года.

В январе агентство Reuters со ссылкой на американское Министерство энергетики сообщило, что США ищут альтернативного поставщика урана для реакторов следующего поколения на замену России. Ведомство планирует выделить на контракты поставок $500 млн.

По данным Минэнерго США, американская сторона планирует заключить контракты с максимальным сроком в 10 лет на поставки высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20%. При этом традиционно используемое урановое топливо обогащено до 5%. Не исключается, что программу расширят в ближайшие годы.