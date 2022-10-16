FT: США может потерять могущественного союзника из-за Байдена FT: США может испортить отношения с Саудовской Аравией из-за Байдена

Фото: IMAGO/Yuri Gripas / Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден рискует испортить отношения с могущественным союзником — Саудовской Аравией, если решит наказать ее за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, заявил обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд. Как отмечает автор, американский лидер пытается взвесить, насколько суровым должен быть ответ Вашингтона на изменение внешнеполитического курса Эр-Рияда.

Между тем демократы призывают сделать то, что, по их мнению, больше всего навредит Эр-Рияду: заморозить продажу оружия и ограничить сотрудничество с королевством в области безопасности.

Если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия столкнется с последствиями, <...> решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра, — говорится в сообщении.

Эксперты уверены, США не могут себе позволить резко прекратить сотрудничество с королевством в военной сфере. Саудовская Аравия слишком важна для интересов США в регионе, в том числе для контрразведки и ее усилий по сдерживанию угроз, исходящих от Ирана и ставленников Исламской республики.

Ранее страны альянса ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение объемов добычи последует с ноября и продлится до конца 2023 года.

В связи с этим представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Байден планирует пересмотреть отношения Вашингтона с Саудовской Аравией. Глава Белого дома готов работать с конгрессом над этим вопросом.