FT опубликовала неутешительный прогноз для Трампа и Маска на 2024 год FT спрогнозировала поражение Трампа на выборах в США и банкротство X в 2024 году

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Республиканец Дональд Трамп проиграет на президентских выборах в США в 2024 году, согласно прогнозу Financial Times. Издание также сулит банкротство соцсети Twitter (X) Илона Маска.

Трамп будет признан виновным в уголовном преступлении по крайней мере в одном из четырех судебных процессов, а возможно, и в двух, перед выборами, и представит это как политическое преследование со стороны «преступного клана [президента США Джо] Байдена». Несмотря на заметное старение, Байден прорвется, — скорее потому, что узкое большинство будет отвергать Трампа, а не одобрять второй срок Байдена, — спрогнозировал обозреватель FT Эдвард Люс.

Журналист Ричард Уотерс в свою очередь предрек банкротство Twitter (X). Автор отметил, что Маск часто использует угрозу банкротства для мотивации, как это было с Tesla и SpaceX. Но в случае с соцсетью, как считает Уотерс, есть большая вероятность, что Маск действительно может довести компанию до банкротства. Журналист приводит в качестве предпосылок к этому проблемы с рекламодателями и попытки Маска создать новые источники дохода.

Авторы FT в своем прогнозе также сделали ставку на продолжение финансирования Украины со стороны США и ЕС и переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. При этом обозреватели исключили переход Аргентины на доллары и усомнились в том, что доля возобновляемых источников энергии превысит долю угля в мировом производстве.

Ранее Трамп заявил, что не намерен становиться диктатором в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году. По его словам, только в первый день президентства он закроет границу с Мексикой и «начнет бурение».