FT: Маск заставляет увольнять топ-менеджеров в попытке спасти X FT: гендиректор X провела кадровые перестановки под давлением Маска

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Илон Маск

Генеральный директор X Линда Яккарино начала увольнять топ-менеджеров под давлением владельца соцсети Илона Маска, пишет Financial Times. По информации издания, предприниматель недоволен продажами и количеством расходов. Так, в связи с этим был уволен глава отдела бизнес-операций Джо Бенарроха.

Перестановки происходят на фоне растущей напряженности между Маском и Яккарино, вызванной ее борьбой за финансовое благополучие X через год после того, как Маск переманил ее из NBCUniversal, — говорится в материале.

Как отметило издание, Бенарроха не справился с внедрением политики в отношении контента для взрослых. Теперь его место займет глава отдела по связям с государственными органами Ник Пиклз.

Ранее Маск заявил, что программа президента США Джо Байдена по обеспечению доступа американцев к высокоскоростному интернету является тратой денег налогоплательщиков. По его словам, инициатива главы Белого дома объемом $42,5 млрд никак не помогает нуждающимся гражданам.

План Байдена был одобрен конгрессом еще в 2021 году. Однако, несмотря на выделенный бюджет, программа до текущего периода так и не была реализована.