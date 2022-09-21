ФРС США третий раз подряд повысила ставку на 75 б.п.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФРС США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 б.п. — до 3-3,25% годовых. Об этом сообщается на сайте американского центробанка.

ФРС США увеличивает ставку в ответ на рекордную инфляцию в стране, с начала года это было сделано уже несколько раз. Заседание Комитета по операциям на открытом рынке, который повысил базовую ставку, состоялось 21 сентября. Его члены в третий раз подряд повысили ставку сразу на 75 базисных пунктов.

ФРС поднимала ставку на 75 б. п. еще в июне, это стало самым большим повышением с 1994 года. На эту же величину ставка выросла и в июле. В ожидании на решение ФРС отреагировал американский рынок акций, который начал падение.

Ранее сообщалось, что 21 сентября стоимость доллара на торгах подскочила до максимума за 20 лет. Объявление частичной мобилизации в России оказало влияние на рынки накануне очередного агрессивного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.