ФРС США сохранила ключевую процентную ставку ФРС США сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

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Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте американского регулятора. Кроме того, ФРС улучшила прогноз роста ВВП страны на 2023 год.

Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%, — говорится в сообщении.

Также ФРС улучшила прогноз ВВП США на 2023 год до 2,6% с 2,1%. При этом прогноз на 2024 год был понижен с 1,5% до 1,4%. В 2025 году, по мнению экспертов, экономический рост страны составит 1,8%, а в 2026 году увеличится до 1,9%.

Прогноз по безработице на текущий год эксперты сохранили на уровне 3,8%, а в 2024-2026 повысили до 4,1%. При этом прогноз по инфляции был улучшен с 3,3% до 2,8% в 2023 году, с 2,5% до 2,4% в 2024 и с 2,2% до 2,1% в 2025 году. В 2026 году, по оценкам ФРС, инфляция придет к целевым 2%.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service пересмотрело прогноз по США, изменив его со стабильного на негативный. Отмечается, что рейтинг правительства Соединенных Штатов на долгосрочной перспективе и приоритетный необеспеченный рейтинг остаются на уровне «Aaa», однако прогноз был изменен из-за роста рисков для бюджетной устойчивости страны.