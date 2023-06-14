ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25%

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора. Его решение повторило прогнозы большинства аналитиков.

Регулятор принял решение о сохранении ставки впервые с января 2022 года. В марте 2022 года регулятор повысил ставку, впервые с декабря 2018 года, после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса ее понизил до отметки в 0–0,25% годовых.

Ранее сообщалось, что в нынешнем или следующем годах экономику США ожидает рецессия, которая продлится порядка четырех-пяти лет. Причиной станет рекордная величина государственного долга страны. Такой прогноз сделал американский инвестор Джим Роджерс. По его словам, он не знает, когда именно она наступит, но, вероятно, это произойдет позднее — в текущем или в следующем году.