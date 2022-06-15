ФРС США резко повысила базовую ставку на 75 пунктов

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Федеральная резервная система США резко повысила базовую процентную ставку на 75 пунктов. Это произошло по итогам июньского заседания, ставка повышена до уровня 1,5–1,75% годовых. Об этом сообщается в информации на сайте регулятора.

Как отмечает РИА Новости, это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Повышение базовой ставки ФРС происходит уже в третий раз, но решение о её поднятии на 75 базовых пунктов произошло впервые с ноября 1994 года.

ФРС США 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года в качестве ответа на последствия пандемии коронавируса.

Ранее Федеральная резервная система США выступила с заявлением о том, что новой главной угрозой мировой финансовой системе стал конфликт на Украине. При этом стало известно, что ФРС перестала рассматривать пандемию коронавируса как самую серьёзную угрозу, которая стоит перед мировой финансовой системой.